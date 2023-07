Kind übersieht rote Ampel und wird von Auto in Reutlingen angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag, gegen 18.50 Uhr, im Bereich der Kreuzung Rommelsbacher Straße / Föhrstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Junge in Begleitung eines 12-jährigen Mädchens auf der Mittelinsel der Rommelsbacher Straße und rannte trotz für ihn rot zeigender Fußgängerampel unvermittelt über die Fußgängerfurt aus Richtung Föhrstraße kommend auf die Fahrbahn.

Ein 43-jähriger Pkw-Lenker, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Passat auf der linken Geradeausspur der Rommelsbacher Straße stadteinwärts fuhr, erkannte den Jungen, konnte aber trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Vom Rettungsdienst wurde er zur ambulanten Versorgung in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. (pol)