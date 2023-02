Kerze setzt Gardinen in Brand: Feuerwehreinsatz in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Reutlinger Albstraße mussten am Dienstagmorgen die Rettungskräfte ausrücken. Ersten Erkenntnissen nach fingen gegen 8.10 Uhr Gardinen an einer brennenden Kerze auf einer Fensterbank des Wohnzimmers Feuer. Vor Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnte eine Bewohnerin die Flammen bereits löschen. Sie war durch die ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 5.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (pol)