Küchenbrand in Metzingen: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Bei diesem Brand in Metzingen erlitten zwei Menschen Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einer Küche schnell löschen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Bei einem Küchenbrand am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Metzingen sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr war kurz vor 21 Uhr alarmiert worden und rückte mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften an den Brandort in der Straße Innerer Grund.

Das Feuer war von den Bewohnern selbst entdeckt worden. Sie hatten die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das gesamte Mehrfamilienhaus bereits geräumt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die genau Brandursache wird noch untersucht. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. (GEA)