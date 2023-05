Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Pfizer-Straße ist es laut Polizei am Samstagabend zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 20.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, welche mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit ausrückte. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach hatte eine Bewohnerin einen Korb auf dem eingeschalteten Herd vergessen, woraufhin dieser Feuer fing. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (pol)