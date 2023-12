Küche eines Tübinger Einfamilienhauses brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Schleifmühleweg hat am Montagmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 12.20 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Rauch aus der Obergeschosswohnung gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch unbekannter Ursache zum Ausbruch des Brandes in der Küche eines 48-Jährigen gekommen.

Die vergeblichen Löschversuche des Bewohners wurden von der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften angerückt war, fortgesetzt. Der 48-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dieser war mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (pol)