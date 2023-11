Junger Mann in der Nähe des Mössinger Jugendhauses überfallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein junger Mann ist am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Mössinger Jugendhauses das Opfer eines Raubüberfalls geworden, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach gegen 15.15 Uhr von einem bislang unbekannten Täter in der Ofterdinger Straße angesprochen. Dieser sei mit mehreren weiteren Personen unterwegs gewesen. Während des Gesprächs soll der Unbekannte unvermittelt einen Gegenstand aus der Jacke gezogen und dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Nachdem er daraufhin zu Boden stürzte, soll der Täter noch nach ihm getreten haben. Im Anschluss nahm er seinem Opfer eine Tasche mit einem iPad Air samt Kopfhörer und Geldbeutel ab und rannte davon. Der 23-Jährige musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 20 Jahre alt und hellhäutig ist und lange Haare hat. Die Kriminalpolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)