Junge rennt in Rottenburg auf die Straße und wird angefahren

ROTTENBURG. Sachschaden in Höhe von 100 Euro und ein leicht verletztes Kind sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in Rottenburg am Neckar, in der Unterjesinger Straße ereignete. Gegen 16.40 Uhr ging ein 7-jähriger Junge auf dem Gehweg der Unterjesinger Straße in Richtung Wendelsheim entlang. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 67-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Golf die Unterjesinger Straße.

Auf Höhe der Gebäudenummer 7 rannte der Junge plötzlich zwischen zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen auf die Straße und kollidierte mit der Beifahrertüre des vorbeifahrenden VW Golf. Durch den Kontakt mit dem VW Golf wurde der Junge abgewiesen und blieb auf dem Boden verletzt liegen. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der Junge in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Versorgung gebracht.