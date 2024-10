Junge Frau in Neuffen sexuell belästigt - Anwohner kommt zu Hilfe

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Mann. Dieser hatte sich in der Nacht zum Dienstag mit einer jungen Frau im Bereich eines Parkplatzes in der Teckstraße in Neuffen verabredet. Kurz nach zwei Uhr soll er die ihm aus dem Internet flüchtig bekannte 18-Jährige im Verlauf des Treffens unter anderem gegen ihren Willen umarmt und unsittlich berührt haben. Als die junge Frau um Hilfe schrie und ein Anwohner auf die Situation aufmerksam wurde, stieg der Beschuldigte in ein Fahrzeug und fuhr mit diesem davon. Der 21-Jährige konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung an seiner Wohnanschrift im Alb-Donau-Kreis angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)