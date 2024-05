Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Zweiradlenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Eine 22-Jährige war kurz nach 6.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Ringelbachstraße unterwegs und wollte nach links in die Heinestraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad der Marke Aprilia eines 17-Jährigen. Der Pkw touchierte den Jugendlichen, worauf dieser auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. (pol)