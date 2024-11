Jugendlicher bei Rottenburg durch Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Jugendlicher ist am Montagmittag, kurz vor 13.30 Uhr, in Ergenzingen durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der 14-Jährige den wohl bereits verwendeten Feuerwerkskörper in einem Gebüsch gefunden und hinter einer Sporthalle im Bereich Kornstraße / Lilienweg gezündet. Dabei sprühten, wie bislang bekannt ist, Funken in das Gesicht des 14-Jährigen. Der Jugendliche wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (polr)