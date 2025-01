Jugendliche zünden Feuerwerkskörper in Toilette eines Nürtinger Einkaufszentrums

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Sonntagabend an einem Einkaufszentrum in der Nürtinger Kirchstraße. Kurz nach 18.00 Uhr gab es dort mehrere automatische Alarmauslösungen, nachdem mutmaßlich Feuerwerkskörper in einer Toilette abgebrannt wurden, berichtet die Polizei. Zeugen konnten in der Folge mehrere Jugendliche sehen, die aus dem Gebäude flüchteten. Durch die Rauchentwicklung entstand im Gebäude ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Nürtingen rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Täterschaft mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. (pol)