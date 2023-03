In Mittelstadt gestohlener Zigarettenautomat in Metzingen aufgetaucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Ein Passant hat am Sonntagnachmittag im Bereich des Festplatzes Bongertwasen in Metzingen einen gestohlenen Zigarettenautomaten aufgefunden, berichtet die Polizei. Gegen 12.45 Uhr entdeckte der Fußgänger das aufgebrochene und ausgeplünderte Gerät und verständigte die Einsatzkräfte. Wie sich herausstellte, war der Automat in einem noch unbekannten Zeitraum zuvor in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt offenbar gewaltsam abgetrennt und abtransportiert worden.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schießwieslenstraße oder am Festplatz Bongertwasen bemerkt haben oder dort sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (pol)