In Wannweil auf geparktes Auto gekracht - Ein Verletzter

REUTLINGEN. Ein Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall in Wannweil am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war mit einem Skoda gegen 13 Uhr auf der Hauptstraße von der Ortsmitte herkommend unterwegs und geriet aus unbekannter Ursache auf die linke Seite. Anschließend kollidierte er nahezu frontal mit einem dort geparkten Mercedes. Aufgrund seiner beim Zusammenstoß erlittenen Verletzungen kam der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Blechschaden an den beiden Autos dürfte sich insgesamt auf circa 10.000 Euro belaufen. Der Skoda musste zudem abgeschleppt werden. (po)