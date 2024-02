In Pfullingen fangen mehrere Autos Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand sind die Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 03.20 Uhr in den Pfullinger Elsterweg ausgerückt. Bei ihrem Eintreffen stand ein Audi bereits in Vollbrand.

Betriebsstoffe ausgelaufen

Durch auslaufende Betriebsstoffe, welche sich ebenfalls entzündeten, wurden zwei weitere Fahrzeuge, ein BMW und ein Ford Fiesta in Brand gesetzt und beschädigt. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Brände ab. Im Anschluss wurden die Autos durch Abschleppdienste versorgt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht durch die Kriminalpolizei übernommen. (pol)