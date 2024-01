Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In den Kiosk des Metzinger Hallenbads ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangte der bislang unbekannte Täter ins Innere des Kiosks am Konrad-Adenauer-Platz. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Unbekannte einen Geldbeutel samt Inhalt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)