In Münsinger Schule eingebrochen

MÜNSINGEN. In die Schule in der Schulstraße im Münsinger Stadtteil Auingen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt. Zwischen 22 Uhr und sieben Uhr gelangten die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Schulgebäude.

Was wurde gestohlen?

Im Verwaltungsbereich durchsuchten sie offenbar auf der Suche nach Bargeld in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen, wobei sie verschlossene Türen brachial aufhebelten, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Was gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die nun das Polizeirevier Münsingen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern aufgenommen hat. (pol)