Heftiger Unfall mit Wohnwagen-Gespann bei Trochtelfingen - ein Schwerverletzter

TROCHTELFINGEN. Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf der B313 gekommen. Gegen 10.30 Uhr war ein 69-jähriger Volvo-Lenker auf der Bundesstraße in Richtung Engstingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 69-Jährige aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Pkw im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wohnwagen-Gespann eines 75 Jahre alten Mercedes-Fahrers, der noch vergeblich versucht hatte, zu bremsen und auszuweichen. Durch den heftigen Zusammenstoß riss der Wohnwagen vom Pkw ab und landete im Grünstreifen. Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

An den beteiligten Pkw und dem Wohnwagen entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. (pol)