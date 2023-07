Heftiger Auffahrunfall bei Bad Urach - rund 16.500 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr auf der Burgstraße gekommen. Die 38-jährige Fahrerin eines Ford Kuga bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 43 Jahre alte Frau mit ihrem VW Caddy verkehrsbedingt anhalten musste und krachte in deren Heck. Die Fahrerin des Ford wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren als auch die 43-jährige Unfallgegnerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 16.500 Euro geschätzt. (pol)