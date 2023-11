Halloween-Bilanz: 100 Polizeieinsätze im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen im Zusammenhang mit Halloween zu insgesamt etwa 100 Einsätzen.

Überwiegend wurden Feuerwerkskörper gezündet und Eier auf Fahrzeuge und Hausfassaden geworfen, wodurch teilweise auch Sachschaden entstand. In einigen Fällen, so zum Beispiel in Reutlingen und Metzingen, wurden auch Mülleimer angezündet. Die für die Halloween-Nacht extra verstärkten Einsatzkräfte mussten auch diverse Ruhestörungen beseitigen und bei mehreren Schlägereien und Körperverletzungen schlichtend eingreifen und hierzu Ermittlungen einleiten. (pol)