Gruppe von zehn Personen verletzt in Tübingen Rettungssanitäter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einer Veranstaltung in der Uhlandhalle ist am Samstagabend ein Rettungssanitäter beleidigt und körperlich angegangen worden. Kurz vor Mitternacht war der 37-jährige Geschädigte vor der dortigen Halle mit dem Einräumen des Einsatzfahrzeugs beschäftigt und geriet beim Aktivieren der Beleuchtung versehentlich an das Martinshorn. Daraufhin wurde er aus einer in der Nähe befindlichen etwa zehnköpfigen Menschengruppe heraus beleidigt und im weiteren Verlauf direkt angegriffen. Er stürzte zu Boden und wurde mit Tritten traktiert. Der Rettungssanitäter wurde aufgrund seiner Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Personen einer Kontrolle unterzogen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen dauern. (pol)