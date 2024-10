Großkontrolle der Polizei in Nürtingen: Zwölf Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte verschiedener Polizeireviere sowie der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hatten am Donnerstag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 22 Uhr eine Kontrollstelle auf dem Oberensinger Festplatz an der B313 eingerichtet. Das berichtet die Polizei. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften des Technischen Hilfswerks sowie einem Arzt. Bei den durchgeführten Kontrollen zogen die Beamten zwölf Fahrzeuglenker aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Zwei von ihnen hatten zu tief ins Glas geschaut. Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie sehen nun einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. Zudem stellten die Einsatzkräfte 16 Fahrzeuginsassen fest, die nicht angeschnallt waren oder ihren Sicherheitsgurt nicht richtig angelegt hatten. Sieben Fahrzeuglenker mussten beanstandet werden, weil sie während der Fahrt ein Handy genutzt hatten.

In vier Fällen stießen die Beamten bei den Kontrollen auf Mängel, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der Fahrzeuge führten. Außerdem wurden zahlreiche weitere Verstöße, beispielsweise nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung, die Teilnahme am Straßenverkehr trotz eines bestehenden Fahrverbotes oder mit fehlendem Versicherungsschutz zur Anzeige gebracht. Insgesamt wurden von den Einsatzkräften rund 330 Fahrzeuge überprüft. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. (pol)