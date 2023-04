Große Menge Marihuana in Bempflingen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Unter dem dringenden Verdacht des unerlaubten Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen ist am Dienstag ein 31 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Durch einen Hinweis war der Tatverdächtige ins Visier einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei geraten.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten in einer Flüchtlingsunterkunft, der am Dienstag vollstreckt wurde. Dort fand und beschlagnahmte die Polizei rund 4,5 Kilogramm Marihuana sowie über 3.000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der gambische Staatsangehörige wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. (pol)