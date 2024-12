Großbrand in Wendlingen: Fabrikgebäude brennt nieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

WENDLINGEN. Zu einem Großbrand eines derzeit leerstehenden Fabrikgebäudes sind die Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei am Montagabend, um kurz nach 21 Uhr, in das Wendlinger Gewerbegebiet Schäferhausen ausgerückt. Am sogenannten Otto-Areal konnte zunächst eine Rauchentwicklung auf dem Dach des Gebäudes festgestellt werden, welches sich in der Folge zu einem Gebäudebrand entwickelte. Im weiteren Verlauf brannte das Gebäude vollständig nieder. Zu Dokumentationszwecken war zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis waren mit insgesamt 29 Fahrzeugen und circa 150 Einsatzkräften vor Ort.

Die Absperrmaßnahmen wurden durch mehrere Streifen der Polizei durchgeführt.

Aufgrund des starken Funkenfluges war auch der Bahnbetrieb teilweise eingeschränkt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Millionen Euro belaufen. Die Löscharbeiten dauern derzeit (Stand 01 Uhr) noch an und dürften auch noch bis in den Dienstagvormittag hineinreichen. (pol)