Großangelegter Drogenhandel in der Region aufgedeckt

Das Symbolbild zeigt einen Beutel Marihuana, der auf einem Tisch in einer Polizeidirektion in Hannover liegt. Bei dem jetzt am Reutlinger Amtsgericht angeklagten Rechtsanwalt, der zuletzt in Urach gewohnt hat, wurden fast sechs Kilo der Droge gefunden. Dazu Utensilien, um den Stoff zu verpacken und verkaufen sowie mehr als 46 000 Euro Bargeld. Bei seiner Festnahme hatter der 54-Jährige 7 000 Euro dabei. Zu Hause fand die Polizei auch noch Goldmünzen sowie teure Uhren und Feuerzeuge.

Foto: STEFFEN/DPA