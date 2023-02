Großalarm nach Brandmeldung in Mössinger Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. »Wohnhausbrand mit Personenrettung« lautete der Alarm, mit dem die Tübinger Leitstelle gegen 23.15 Uhr am Mittwochabend die Einsatzkräfte nach Mössingen beorderte. In einem Haus in der Grabenstraße brannte es im Bereich einer ins Haus integrierten Garage. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnten die Helfer des Löschzuges der Abteilung Stadtmitte verhindern; das Feuer war schnell eingedämmt. Der Bewohner – ein Mann der sich offenbar schon längere Zeit in einem psychischen Ausnahmezustand befand – wurde von den ersteintreffenden Helfern des DRK versorgt. Er erlitt leichte Verletzungen und kam in eine Tübinger Klinik. Wegen des Notrufs hatte die Leitstelle entsprechend Großalarm ausgelöst.

Einsatzstelle in der Mössinger Grabenstraße. Foto: Meyer

Aus zwei Landkreisen wurden vier Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge und zwei weitere Krankentransportfahrzeuge von DRK und ASB nach Mössingen beordert. Dazu rückten die Ortsvereine Mössingen-Ofterdingen und Nehren/Gomaringen mit weiteren fünf Fahrzeugen aus. Ebenso die Feuerwehrabteilung Belsen und zahlreiche Polizeistreifen. Bereits am Nachmittag hatte die Polizei dort einen Einsatz, weil der Bewohner Gegenstände aus dem Fenster auf die Straße geworfen hatte. Das Großaufgebot an Fahrzeugen schreckte die Bevölkerung auf und zog zahlreiche Schaulustige an die Einsatzstelle. (GEA)