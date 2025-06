Grillkohle falsch entsorgt: Brand in Zwiefalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei wegen eines gemeldeten Brandes ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ostlandstraße in Zwiefalten gekommen. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Anwohner der Integrierten Rettungsleitstelle telefonisch einen Heckenbrand gemeldet, der auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen drohe.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung hatte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort war, bereits mit dem Löschen der zehn Meter langen und etwa vier Meter hohen Thujahecke begonnen. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnte zudem eine beinahe vollständig abgebrannte Restmülltonne festgestellt werden.

Die Bewohner hatten am Freitagnachmittag offensichtlich gegrillt und die übrig gebliebene Holzkohle eigenen Angaben zufolge anschließend in einer Feuerschalte entsorgt. Da in der beschädigten Mülltonne Holzkohlereste festgestellt werden konnten, bedarf es weiterer Ermittlungen durch den Polizeiposten Zwiefalten zur Brandursache.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde ein neben der Thujahecke stehender Pkw stark beschädigt, am Nachbargebäude ging aus selbigem Grund zudem ein Fenster zu Bruch. Der Gesamtschaden wird derzeit mit etwa 15.000 Euro beziffert. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen. (pol)