Gewaltsamer Einbruch in Bad Uracher Kindergarten

BAD URACH. In einen Kindergarten in der Stuttgarter Straße in Bad Urach ist vermutlich im Laufe des Montags eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Über eine gewaltsam geöffnete Balkontür gelangten der oder die Täter ins Innere und durchwühlten dort das gesamte Mobiliar. Dieses musste zum Teil ebenfalls aufgebrochen werden. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Einbruch wurde am Abend, gegen 18 Uhr, durch eine Reinigungskraft festgestellt, die daraufhin die Polizei verständigte. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Bad Urach die Ermittlungen aufgenommen. (pol)