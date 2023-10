Gewaltsam in Bankfiliale in Ammerbuch-Poltringen eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH-POLTRINGEN. In den Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Täter gegen vier Uhr mit brachialer Gewalt über die Eingangstüre Zutritt zum Vorraum verschafft haben.

Dort versuchte er den Geldautomaten aufzubrechen. Soweit der Polizei bislang bekannt ist, dürfte der Automat seinen massiven Aufbruchsversuchen aber standgehalten haben, sodass der Einbrecher ohne Beute wieder abgezogen sein dürfte.

Zur Höhe des hinterlassenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07472/9801-0 um Hinweise. (pol)