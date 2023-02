Gesundheitsprobleme: Autofahrer prallt in Zwiefalten gegen Klostermauer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein 62-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend. Er fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem BMW X2 auf der Kolpingstraße in Richtung Mauerstraße, als er aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dort streifte er eine Gartenmauer, wurde nach links abgewiesen und rollte weiter hangabwärts bis er mit der Klostermauer kollidierte und zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. An der Klostermauer entstand laut Polizei Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten ebenfalls zum Unfallort ausgerückt. (pol)