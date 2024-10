Geldkassette aus dem Eglinger Jugendtreff gestohlen

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. In eine als Jugendtreff genutzte Hütte im Hohensteiner Ortsteil Eglingen ist eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit von Montag, sieben Uhr, bis Mittwoch, neun Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe ins Innere der am Ortsrand im Hartweg liegenden Hütte. Die Eingangstür hatte ihm zuvor standgehalten und konnte nicht aufgebrochen werden. Im Anschluss entwendete er eine Geldkassette. Diese wurde auf einem nahe gelegenen Feldweg, ohne das sich zuvor darin befindliche Bargeld, aufgefunden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)