Geldbeutelraub in Orschel-Hagen - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN-ORSCHEL-HAGEN. Am Berliner Ring soll es am Montagabend zu einem Raubdelikt gekommen sein. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich gegen 20.20 Uhr ein 30 Jahre alter Mann im Außenbereich einer Gaststätte am Dresdner Platz auf. Beim ihm saß ein bislang Unbekannter, der als 170 bis 175 cm groß, schlank, mit schwarzem Vollbart und bekleidet mit einem roten T-Shirt beschrieben wird.

Als sich der 30-Jährige über den Berliner Ring auf den Heimweg machte, soll der Unbekannte ihn geschlagen und ihm seinen Geldbeutel entrissen haben und damit geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)