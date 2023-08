Geldbeutel in Reutlingen geklaut - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt im Fall eines niedergestochenen jungen Mannes in Wittlich.

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Raub, der sich am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich gegen 03.15 Uhr zwei 36 und 22 Jahre alte Männer vor dem Reutlinger Hauptbahnhof, als der Ältere unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand von hinten niedergeschlagen wurde, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Anschließend entwendeten die drei bislang unbekannten Täter die Geldbörse des Geschädigten, in der sich einige hundert Euro Bargeld befanden. Als der 22-Jährige noch versuchte seinem Begleiter zu helfen, wurde auch er angegangen und hierbei leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, nach den noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchteten Tätern, verlief erfolglos. Einer der Täter wird als 180 cm groß beschrieben. Er hatte lange Haare und trug zur Tatzeit eine Jogginghose, ein T-Shirt und eine Mütze. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (pol)