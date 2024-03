Gartenhütte in Pfullingen abgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem Brand einer Gartenhütte ist es am späten Samstagabend im Gewann »Heide«

bei Pfullingen gekommen, teilte die Polizei mit. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Brand gegen 23.45 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Gartenhütte, welche sich westlich von Pfullingen zwischen der Verlängerung der Griesstraße und der Marksteige befindet, bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. An der beinahe vollständig ausgebrannten Gartenhütte entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. (pol)