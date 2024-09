Gabelstapler in Neustetten rollt los: 16-Jähriger wird verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. Ein Jugendlicher ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Remmingsheim verletzt worden. Gegen 9 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem Gabelstapler in der Straße Im Hauser Feld damit beschäftigt, einen Sattelzug abzuladen. Nachdem er von dem Fahrzeug abgestiegen war, rollte der Stapler auf dem leicht abschüssigen Untergrund los und erfasste mit einer der Gabeln einen 16-jährigen Kollegen am Bein. Die zweite Gabel durchstach den Tank der Sattelzugmaschine. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der 26-Jährige vergessen haben, die Handbremse des Gabelstaplers anzuziehen. Der Jugendliche wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (pol)