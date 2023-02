Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Montagvormittag, gegen 10.40 Uhr, in der Werkstraße gekommen. Zuvor hatte ein 42-Jähriger angekündigt, sich selbst zu verletzen, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich wurde daher abgesperrt. Der Mann konnte von einem Bekannten schließlich dazu bewegt werden, die Wohnung zu verlassen, worauf er widerstandlos in Gewahrsam genommen werden konnte. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. (pol)