Fußgängerin wird auf Zebrastreifen angefahren und verletzt sich schwer

SONNENBÜHL. Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Undingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war ein 65-jähriger Ford-Lenker auf der Erpfinger Straße laut Polizei unterwegs und erfasste mit seinem Wagen eine 67 Jahre alte Frau, die auf Höhe einer Bankfiliale auf einem Fußgängerüberweg die Straße queren wollte. Die 67-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden am Ford beträgt rund 2.000 Euro. (pol)