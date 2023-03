Fußgängerin in Reutlingen von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 27 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Am Heilbrunnen/Birnenweg erlitten. Eine 43-jährige Ford-Lenkerin war gegen 9.50 Uhr aus Richtung Sondelfingen kommend auf der Straße Am Heilbrunnen unterwegs. An der Einmündung zum Birnenweg bog sie mit dem Wagen nach links ab.

Dabei geriet sie mit dem Ford auf die Gegenfahrspur und erfasste die 27-jährigen Fußgängerin, die im Begriff war, den Birnenweg in Richtung Sondelfingen zu überqueren. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung und Beobachtung ins Krankenhaus. (pol)