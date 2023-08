Fußgängerin in Bad Urach von Auto erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Mit schweren Verletzungen musste eine 22 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Eine 62-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit ihrem BMW auf der Straße Beim Tiergarten unterwegs. Hier erfasste sie die Fußgängerin, die die Fahrbahn kurz nach einem Fußgängerüberweg überschritt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (pol)