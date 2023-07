Fußgänger in Tübingen von Auto erfasst und verletzt

Dieses Auto ist in Tübingen mit einem Fußgänger zusammengestoßen.

TÜBINGEN. Ein Fußgänger hat am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Tübingen nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zeugenangaben zufolge soll der 20-Jährige gegen 17 Uhr unvermittelt im Bereich der Einmündung zur Allee des Chasseurs auf die Reutlinger Straße getreten sein.

Auf dem rechten Fahrstreifen kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem Dacia Sandero einer 22-Jährigen, die die Straße in Richtung Reutlingen befuhr. Der Rettungsdienst brachte den Fußgänger zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Dacia war Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (pol)