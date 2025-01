Fußgänger in Rottenburg von Auto erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Fußgänger ist am Montagabend in der Poststraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 30-Jährige überquerte gegen 19.10 Uhr die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnhofs und wurde dabei vom Peugeot eines 22 Jahre alten Mannes erfasst, der den 30-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen offenbar übersehen hatte. Der Fußgänger wurde auf den Asphalt geworfen. Er musste nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ob am Peugeot ein Sachschaden entstanden war, steht noch nicht abschließend fest.