Fritteuse brennt in Münsinger Metzgerei

MÜNSINGEN. Zum Brand einer Fritteuse sind die Einsatzkräfte am Mittwochmittag zu einem Einkaufsmarkt in die Auinger Hauptstraße ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr hatte dort in der Metzgereiabteilung aus noch ungeklärter Ursache die Fritteuse Feuer gefangen. Mitarbeiterinnen warfen geistesgegenwärtig die sich in griffbereiter Nähe angebrachte Löschdecke über die Brandstelle und erstickten so die Flammen.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst vorsorglich mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Auch der entstandene Sachschaden beschränkte sich auf die Fritteuse mit dem Fett. (pol)