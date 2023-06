Frau will Waren in Reutlinger Supermarkt klauen und wird erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen versuchten räuberischen Diebstahls und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine 39-jährige Frau, die im Verdacht steht, am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Emil-Adolff-Straße versucht zu haben, Waren zu entwenden.

Einer aufmerksamen Kassiererin fiel gegen 15 Uhr auf, dass die Frau an der Kasse mehrere Waren nicht auf das Band gelegt hatte, weshalb sie hierauf angesprochen wurde. Daraufhin beleidigte die 39-Jährige die Angestellten und versuchte, mit dem mutmaßlichen Diebesgut zu flüchten.

Durch mehrere Mitarbeiterinnen konnte die alkoholisierte Tatverdächtige daran gehindert werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam. Hierbei erlitt eine Angestellte leichte Verletzungen.

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung die Frau vor Ort antreffen konnte, wurde sie nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. (pol)