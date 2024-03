Frau verletzt sich nach Bremsung eines Linienbusses in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Reutlingen ist eine 59 Jahre alte Mitfahrerin in einem Linienbus verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 46 Jahre alte Lenker des Gelenkbusses wollte gegen 13 Uhr von der Straße An der Kreuzeiche aus nach links in die Ringelbachstraße abbiegen. Dabei streifte der Bus das Heck des Audi einer 26-Jährigen, die zuvor von der Ringelbachstraße aus in die Straße An der Kreuzeiche eingebogen war und am dortigen Fußgängerüberweg warten musste.

Durch die anschließende Bremsung des Busses wurde die darin befindliche 59-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (pol)