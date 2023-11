Frau verletzt sich nach Unfall in Reutlingen: Unfallbeteiligter fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend auf der K 6720. Gegen 19.30 Uhr war dort eine 22 Jahre alte Frau mit einem 1er BMW von Rommelsbach herkommend in Richtung Sondelfingen unterwegs, als teilweise auf ihrer Fahrspur ein weißer SUV entgegenkam. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw, wobei am BMW der Außenspiegel abriss und die Scheibe der Tür zersprang. Die junge Frau erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der noch unbekannte Lenker des weißen SUV, der auf der Fahrerseite entsprechend beschädigt sein dürfte, hatte seine Fahrt hingegen ohne anzuhalten fortgesetzt. Am BMW dürfte sich der Sachschaden auf circa 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum weißen SUV bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)