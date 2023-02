Frau fährt in Tübingen trotz geschlossener Bahnschranke los und prallt gegen Zug

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend am Bahnübergang Jura-/ Sieben-Höfe-Straße. Eine 75 Jahre alte Frau war mit ihrem Skoda kurz vor 18.30 Uhr an den Bahnübergang herangefahren und hielt aufgrund eines vom Bahnhof Derendingen anfahrenden Zuges an der Haltelinie an, teilt die Polizei mit.

Aus noch unbekannter Ursache fuhr sie mit ihrem Wagen bei geschlossener Bahnschranke plötzlich los und prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen den vorbeifahrenden Zug. Der Rettungsdienst brachte die 75-Jährige anschließend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Skoda musste abgeschleppt und die Bahnstrecke im Zuge der Unfallaufnahme bis kurz vor 20 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (pol)