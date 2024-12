Frau entblößt sich in Stuttgarter S-Bahn und setzt sich auf Schoß von Fahrgästen

Die Bundespolizei ermittelt in einem merkwürdigen Fall, der sich in einer Stuttgarter S-Bahn abgespielt hat. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betrat eine 27-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 6.30 Uhr eine S-Bahn der Linie S5 und fuhr mit dieser in Richtung Ludwigsburg. Während der Fahrt soll sich die 27-Jährige dann entblößt und auf den Schoß mehrerer Reisender gesetzt haben, so die Bundespolizei. Alarmierte Bundespolizisten konnten in der S-Bahn später nur noch die Kleidung der Tatverdächtigen auffinden. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Tatverdächtige aber im Stadtgebiet Ludwigsburg angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen: 0711/87035-0. (pol)