Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach einer Tübinger Firma fängt Feuer

TÜBINGEN: Zum Brand auf dem Dach einer Firma mussten die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in die Tübinger Südstadt ausrücken. Kurz nach 16.30 Uhr war laut Angaben der Polizei aufgrund eines technischen Defekts die Fotovoltaikanlage auf einer Lagerhalle in der Eisenbahnstraße in Brand geraten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnten die Flammen schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften ausgerückt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 20.000 Euro.