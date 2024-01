Flucht vor der Polizei: Alkoholisierter Mann stürzt in Münsingen vier Meter hohe Mauer hinab

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Nacht zum Mittwoch sind die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr zu Streitigkeiten in einer Wohnung im Baumtalweg in Münsingen ausgerückt, berichtet die Polizei. Dort war es zwischen zwei offenbar alkoholisierten Männern im Alter von 25 und 36 Jahren zu einer Auseinandersetzung gekommen, deren Hintergründe und genauer Ablauf weiterer Ermittlungen bedürfen. Die Beteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Da die Personalien des 25-Jährigen vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er zur Überprüfung seiner Ausweispapiere von den Beamten an seine Wohnanschrift gebracht. Dort ergriff er plötzlich die Flucht, fiel dabei mehrfach auf der glatten Straße zu Boden und übersah in der Folge offenbar eine rund vier Meter hohe Mauer, die er hinabstürzte. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen im Anschluss zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu der vorangegangenen Auseinandersetzung dauern an. (pol)