Flächenbrand in Metzingen löst Großeinsatz aus

METZINGEN. Ein Reisigfeuer dürfte nach bisherigen Ermittlungen die Ursache für einen Flächenbrand im Bereich des Weinbergs am Samstagnachmittag gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr verbrannte eine 79-jährige Frau Grüngut und ließ die Feuerstelle unbeaufsichtigt, um in einem anderen Teil des Grundstücks Gartenarbeiten durchzuführen. Es geriet daraufhin eine Fläche von etwa 1.500 Quadratmetern in Brand, welche von der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften ausgerückt war, schnell gelöscht werden konnte. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. (pol)