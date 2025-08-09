Feuerwerk setzt Stroh in Rottenburg in Brand - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Vermutlich unachtsam abgebrannte Feuerwerkskörper haben in der Freitagnacht zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Rottenburg geführt. Gegen 23.30 Uhr meldete ein Anwohner den Brand von zwei Strohhaufen auf einer Freifläche in Verlängerung der August-Hagen-Straße. Aufgrund kurz zuvor wahrgenommenem Zünden von Feuerwerkskörpern an der Brandörtlichkeit geht das Polizeirevier Rottenburg, das die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen hat, von einem Zusammenhang aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den möglichen Verursachern verlief negativ. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Nummer 07472/98010 entgegen. (pol)